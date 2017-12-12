الدوحة ـ فريد عبدالباقي

تستضيف الكويت النسخة الـ 23 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم وذلك بعد موافقة الاتحاد القطري على طلب الاتحاد الكويتي على استضافة البطولة، في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برفع الإيقاف الدولي عن الاتحاد الكويتي قبل أيام.

وأقام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لقاء تشاوريا، في مقر الاتحاد الخليجي ببرج البدع في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

في مستهل اللقاء، بارك المجتمعون انتقال النسخة الـ 23 إلى الكويت بعد رفع الإيقاف الدولي.

كما ناقش المجتمعون بنود جدول الأعمال حيث تم تشكيل وفد من اتحاد كأس الخليج العربي لزيارة الكويت من أجل الوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة المقرر انطلاقها في الـ 22 من الشهر الجاري حتى 5 يناير 2018.

كما تم الاطلاع على نتائج القرعة التي كانت قد اعتمدت سابقا في شهر سبتمبر الماضي وسيتم الإعلان عن جدول المباريات في وقت لاحق.