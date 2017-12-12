أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الفنية يوسف كريم أن اللجنة قامت بدراسة 15 سيرة ذاتية لمدربين عالميين من أجل قيادة منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مباريات كأس الخليج التي ستستضيفها الكويت.

وأضاف كريم خلال لقائه في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن اللجنة الفنية رشحت 3 مدربين لاختيار أحدهم لقيادة المنتخب الأول، واثنين لاختيار واحد منهما لقيادة المنتخب الأولمبي. وأضاف أن ضيق الوقت حتم على اتحاد الكرة الاستعانة بمدرب فريق الجهراء بوريس بونياك لقيادة «الأزرق» في بطولة كأس الخليج، لأنه يعرف الدوري المحلي جيدا، فهو يعمل هنا منذ 3 مواسم.

وقال: إن بونياك اختصر القائمة الأولية التي تألفت من 50 لاعبا إلى 36، واليوم سيقوم باختيار27 لاعبا لدخول المعسكر التدريبي، لأن اللائحة الداخلية لبطولة كأس الخليج تنص على تسجيل 23 لاعبا، و4 لاعبين احتياطيين يمكن الاستعانة بأحدهم إذا تعرض أحد لاعبي المنتخب لأي ظرف طارئ. وأكد كريم أن استدعاء بعض اللاعبين كان بسبب قلة من يلعب في المراكز التي يشغلونها. وعن عدم اختيار يوسف ناصر وطلال الفاضل قال كريم: لم يتم استدعاؤهما بسبب عقوبة إدارية من ناديهما كاظمة لمدة سنة، واتحاد كرة القدم احترم رغبة النادي في ذلك. أما بالنسبة للاعب القادسية مساعد ندا فقد تم الاتصال به، وعلمنا من مدير فريق القادسية عبدالله الحقان أنه مصاب ويخضع للعلاج في ألمانيا، وبعد التواصل معه ارتأى المدرب بونياك استبعاده في المرحلة الحالية لأنه قد يكون غير جاهز، فهو لم يتدرب منذ الثاني من شهر نوفمبر الماضي.

وعن برنامج المنتخب خلال الأيام المقبلة، أكد أن لاعبي المنتخب سيدخلون معسكرا تدريبيا، قبل التوجه إلى البحرين لمواجهة المنتخب البحريني وديا في الثامن عشر من الشهر الجاري.