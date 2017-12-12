عبدالعزيز جاسم

علمت «الأنباء» من مصادر موثوقة أن هناك أكثر من اجتماع عقده عضو مجلس الإدارة رضا معرفي والمركز الإعلامي والجهة القانونية في النادي من أجل تقديم احتجاج رسمي لاتحاد الكرة على لقب الدوري الموسم الماضي والذي حسم للكويت من قبل المحكمة بعد احتساب مواجهة الأبيض مع العربي لمصلحة الأول وبالتالي تحصل على 3 نقاط، ومن المقرر أن يرفق القادسية التعديلات الأخيرة على القانون الرياضي والمراسلات التي تمت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويريد القادسية من خلال الاحتجاج اتباع جميع الأطر القانونية سواء في الاتحاد أو من خلال «فيفا» وإن تطلب الأمر الوصول لمحكمة «كاس».

علما أن القضية لم تنته في القضاء فهي ما زالت منظورة في محكمة التمييز.

وسبق للقادسية أن عمل منصة تتويج مع انتهاء الدوري منح من خلالها لاعبيه المركز الأول، بينما منح اتحاد الكرة الكويت المركز الأول، علما أن القادسية تسلم من الاتحاد مبلغ المركز الثاني في احتفال أقامه الاتحاد بعد مراسم التتويج بأيام.