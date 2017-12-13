محمد هلال الخالدي

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ممثلا بشركة BH Hospitality، مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2018 التي ستقام في روسيا.

وقال المدير التنفيذي جون باركر خلال مؤتمر صحافي نظمته سفارة روسيا مساء أول من أمس بحضور نائب السفير حيدر حمزاتوف إن الشركة تتعاون مع «فيفا» منذ 2010، وأنه سعيد بتواجده في الكويت لإعلان هذا الحدث الذي يهم قطاعا كبيرا من محبي هذه الرياضة العالمية، وأكد أنهم سيواصلون شراكتهم مع «فيفا» في كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر.

وأضاف أنه سعيد بأن يتزامن هذا الحدث مع قرار «فيفا» رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت، وكذلك مع إعلان تنظيم الكويت بطولة «خليجي 23» بمشاركة جميع دول التعاون، مشيرا إلى أن كأس العالم 2018 سيشهد مشاركة فرق عربية مهمة هي تونس والمغرب ومصر والسعودية. وأكمل أن «هوسبتلتي» يسعدها العمل والتعاون مع مؤسسات السياحة الكويتية لتنظيم سفر الراغبين بحضور مباريات كأس العالم 2018.

من جانبه، أكد نائب السفير الروسي حيدر حمزاتوف أن روسيا أكملت استعداداتها لإقامة مباريات كأس العالم 2018، مضيفا أن بلاده قررت إعفاء جمهور كأس العالم 2018 من شرط الحصول على تأشيرة لدخول روسيا في فترة 10 أيام قبل و10 أيام بعد المباريات، إضافة إلى فترة البطولة ذاتها، مشيرا الى أن الراغب بحضور مباريات كأس العالم 2018 يحتاج فقط الى شراء تذاكر مباريات من الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، أو عن طريق مكاتب السفر المعتمدة، وتذكرة سفر إلى روسيا، ليحصل بعدها على بطاقة مشجع Fan ID والتي تتيح له دخول روسيا والتنقل بحرية واستخدام المواصلات العامة مجانا.

من جهته، أكد أنور النجار مدير مكتب فويترا والذي يعمل بالتعاون مع مكتب هيئة السياحة الروسية في الكويت استعدادهم لاستقبال الجماهير الراغبة في حضور مباريات كأس العالم 2018 وتوفير كل ما يحتاجون اليه من تذاكر سفر وسكن وتذاكر حضور المباريات وبطاقة المشجع التي تعفي حاملها من شرط الحصول على تأشيرة دخول لروسيا.