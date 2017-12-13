اختتم الموسم الرابع لبطولة دوري سوكر لكرة القدم، على ملاعب هيئة الشباب والرياضة بمشرف، والذي شارك فيه 32 فريقا من الشباب الكويتي والمصري والسوري والصومالي واللبناني في جو مليء بالحماس والود بين الجميع.

وأكد مدير البطولة أحمد الصمدي أن المهرجان الختامي للموسم الرابع كان ناجحا بتعاون الجميع من إدارة تنظيمية وضيوف وجمهور ولاعبي فرق المربع الذهبي، حيث كان من أبرز ضيوف شرف المهرجان رجل الأعمال بدر محمد القني، راعي البطولة، وحمود فهد المطيري، والمستشار السياحي بشركة مساعد الصالح كمال كبشة، الذين قاموا بتكريم الفريق الفائز باللقب مع أعضاء اللجنة المنظمة.

وانطلقت بعدها المباراة النهائية بين فريقي الأصدقاء والخفافيش، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت للأصدقاء ليحقق اللقب الثالث له في بطولات «سوكر».

وفي الختام جرى تكريم ضيوف المهرجان، واللاعب إيهاب عبدالمجيد، واللاعب عبدالونيس عبدالنبي حارس الأصدقاء الحائز على أفضل حارس مرمى، كما تقاسم كل من اللاعب عبدالحميد عبدالمطلب من القراصنة واللاعب السماحي دياب من الخفافيش لقب هداف البطولة بالتساوي برصيد 8 أهداف.

كما تقدم مدير البطولة أحمد الصمدي بالشكر لأعضاء اللجنة المنظمة محمد يوسف، وهيثم صلاح، ومحمد عبدالرحيم.