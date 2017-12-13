توج الجواد «القادم أجمل» لإسطبل الدعية العائد الى مدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان بكأس شركة عذراء العقارية، في الشوط الخامس للاجتماع السادس لسباقات السرعة بنادي الصيد والفروسية بمشاركة 12 رأس بزمن 1.43.3 دقيقة، لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1600 متر (8 أثمان)، تلاه «طراق» للنشاما، و«الوليد» لبندر السيحان، وقام نائب الرئيس التنفيذي لشركة عذراء العقارية سعود بدر المقلد بتسليم الكأس الى عميد إسطبل الدعية الشيخ عبدالله السلمان.

وفي الشوط الأول لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 2000 متر، جاء في المركز الأول «غلا نوال» لأبناء نايف الدبوس بزمن 2.10.8، تلاه «معاليك» للدعية، و«مهول» للدعية أيضا، و«برق التحرير» للنشاما.

وعقب ختام سباق الاجتماع السادس، قال مدير عام السباق بنادي الصيد والفروسية الشيخ عبدالله السلمان «القادم أفضل بإذن الله، حيث بدأ الموسم بنجاح كبير، وكانت المنافسات قوية بين جميع الجياد في جميع الأشواط من أجل الفوز بالمركز الأول».

ووجه السلمان الشكر الى شركة عذراء العقارية على رعايتها للسباق عبر الشوط الخامس لجياد مختلط كلاس 2 على مسافة 1600 متر والذي شارك فيه 12 رأسا للفوز بالكأس، موضحا أن القادم أفضل بإذن الله.

بدوره، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة عذراء العقارية سعود بدر المقلد أن القطاع الخاص له دور كبير في دعم الرياضة بصفة عامة والفروسية بصفة خاصة من باب المسؤولية الاجتماعية، مشيرا الى أن دعم السباقات يشجع ملاك الخيل على المنافسة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الحضور الجماهيري الذي بدأ بالفعل في التواجد بمدرجات المضمار الرئيسي لنادي الصيد والفروسية.

وتوجه المقلد بجزيل الشكر الى القائمين على إدارة نادي الصيد والفروسية وعلى رأسهم الهيئة العليا لسباق الخيل، مشيدا بالتعاون المثمر مع مدير عام السباق الشيخ عبدالله السلمان.