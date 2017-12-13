بدعم من الشيخة لطيفة الفهد السالم وجريا على عادتها السنوية وإحياء لذكرى المغفور له والدها الشيخ فهد السالم ينظم نادي الرماية الخميس المقبل البطولة السنوية التي تحمل اسم المغفور له، وتشتمل على الرماية الأولمبية لأسلحة الشوزن (سكيت - تراب - دبل تراب) ورماية أسلحة الرصاص (المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م والبندقية والبندقية 50م والمسدس 50م) ورماية القوس والسهم الأولمبي بمشاركة رماة المنتخبات الوطنية ورماة النادي والاتحاد الرياضي للحرس الوطني ورماة الاتحاد الإماراتي والقطري.

وأعرب عبيد العصيمي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عن خالص شكر وتقدير الرماية الكويتية للشيخة لطيفة الفهد على بادرتها الكريمة برعايتها لهذه البطولة الغالية سنويا والتي تحمل اسم رمز من الرموز الوطنية الخالدة التي ساهمت في تطور وازدهار ونهضة الكويت الحديثة.

ورحب العصيمي بمشاركة رماة الاتحاد الإماراتي والقطري، منوها إلى ان هذه البطولة تستحوذ سنويا على مشاركة كبيرة، مؤكدا أن المسابقات المحلية والدعم الذي توليه الشخصيات الكريمة والمساهمات الوطنية جميعها ينصب لصالح الشباب لخدمة ونهضة وطننا الغالي وهي تساهم بشكل كبير بتفعيل النشاط المحلي للنادي وتساعد على تطوير المستوى الفني لرماة وراميات المنتخب الوطني.