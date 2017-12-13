الحربان شاركت في مؤتمر الشباب في مجلس الأمة

أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي عن إيقاف جميع الألعاب في نادي الألعاب الشتوية بسبب دخول موعد الامتحانات الدراسية للطلاب الذين يمثلون الغالبية العظمى من المنتسبين إلى النادي في ألعابه الخمس الحالية.

وقال العجمي إن التوقف فرصة لإعادة حساباتنا ومراجعة التقارير التي تابعت المنتخبات الوطنية في لعبة هوكي الجليد لاسيما منتخب الرجال واللاعبين الذين التزموا بالتدريبات والغائبين بعذر أو بلا عذر لنتمكن من ترتيب أوراقنا قبل الاستحقاقات المقبلة وأهمها كأس العالم في البوسنة العام المقبل.

وأضاف العجمي - وهو رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الشتوية أيضا - أن منتخب الناشئين والشباب يضم في صفوفه عناصر ومواهب ستكون رافدا مهما للمنتخب الأول في المستقبل القريب.

وتابع العجمي بأن منتخب السيدات بات يشكل نواة مهمة في اللعبة وبات لدينا فريقان كاملان، حيث شاركن في مواجهات تجريبية خلال الحصص التدريبية قبل الانقطاع عن التدريبات واظهرن روحا وعزيمة وتفاؤلا بتحقيق المستوى المطلوب منهن للوصول إلى تمثيل مشرف للعبة وللكويت في المحافل الدولية.

وأوضح أن مدرسة هوكي الجليد أصبحت قاعدة مهمة للألعاب الشتوية ونمتلك فيها الكثير من العناصر والمواهب التي ستكون نواة للمنتخبات في المستقبل البعيد.

وحول منتخب الاستعراض الإيقاعي قال العجمي: إن المنتخب يتطور ويضم في صفوفه عددا لا بأس به كبداية للعبة بقيادة المدربة الإيطالية اليسيا لابارديا، والتي أرادت استمرار التدريب إنما خارج الصالة والتركيز على تدريبات اللياقة والسرعة والقوة والتحمل.

وأشاد العجمي بمشاركة لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لهوكي الجليد بحار الحربان في مؤتمر الشباب وأهمية الرياضة الذي عقد في مجلس الأمة.

وخليجيا، أعرب العجمي عن سعادته لتأسيس اتحاد هوكي الجليد في السعودية، متمنيا لهم التوفيق.