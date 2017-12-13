يعقوب العوضي

تشهد صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل مساء اليوم تجمع القرين (12 نقطة) مع برقان (14 نقطة) ضمن منافسات اليوم الثالث من الجولة التاسعة لدوري دمج اليد، ويسبق المباراة المنتظرة مواجهة تجمع الكويت (14 نقطة) مع الساحل (نقطة واحدة).

الكرة في ملعب الفريقين، حيث يسعى القرين لضمان تأهله دون الدخول في دهاليز نتائج الفرق الأخرى، وعليه فإن كتيبة المدرب الوطني عباس طه متعطشة لتحقيق الفوز، ويملك الاخير عناصر قادرة على تحقيق الهدف منها عبدالعزيز نجيب، يوسف حيدر، عبدالمحسن الحرز، باقر الوزان، أحمد الصلال، يوسف نجم وفي حراسة المرمى مشعل الشطي.



ونجح القرين في تقديم مستويات ممتازة منذ بداية الموسم ومن المرجح ان يعتمد الفريق على السنتر السريع والهجمات العكسية الى جانب التصويب من مسافات مختلفة بوجود القوة الضاربة نجيب وحيدر.



في الجهة الأخرى، برقان ليس بالفريق السهل فقد ظهرت كتيبة المدرب محمد مسعودان بمستوى فني عال وضمنت ان تكون ضمن مصاف المرشحين للتأهل الى الدوري الممتاز، ويعول برقان على حارس مرماه فهد كرم الى جانب متعب المطيري وجاسم ارتي ومبارك الرندي، ويرجح ان يعتمد برقان على «الفاست بريك» من حارس المرمى للأجنحة والتصويب من مسافات مختلفة.



إلى ذلك، حقق خيطان فوزا صعبا على الفحيحيل بنتيجة 27-26 ورفع رصيده الى 10 نقاط، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق (5 نقاط)، بينما فاز الشباب على الجهراء بنتيجة 30-20 ورفع رصيده الى 6 نقاط وبقي الجهراء على رصيده السابق (4 نقاط).



وفي مباراة اقيمت امس واصل السالمية انتصاراته على حساب النصر وبنتيجة ٣٤-٢٦، ورفع «السماوي» رصيده الى ١٨ نقطة، وبقي النصر على رصيده السابق ٣ نقاط.