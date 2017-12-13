مبارك الخالدي

في خطوة مدروسة قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي بتصعيد عدد من لاعبي فريق تحت ١٩ سنة تحسبا لأي قرار محتمل من «فيفا» بشأن منع الأخضر من التعاقدات الشتوية في يناير المقبل.

وحضر المدرب محمد إبراهيم تدريبات فريق الشباب حيث استدعى مجموعة من اللاعبين أبرزهم محمد اديلم وعلي الحداد وحسن عباس.

وكان الأخضر قد عاد الى تدريباته على ستاد ثامر منذ ثلاثة أيام حيث فضل الجهاز الفني الاستمرار في التمارين وعدم التوقف حفاظا على اللياقة البدنية للاعبين.

وفي شأن متصل، يخوض العربي مساء اليوم مباراة ودية أمام فريق اليرموك، ومن المتوقع ان يدفع المدرب ابراهيم بالعناصرالشابة للوقوف على الحالة الفنية لكل منهم.

من جانب آخر، نفى المنسق الاعلامي للفريق مشعل العبكل ما تردد عن توجه اللاعب المصري شوقي السعيد للتقدم بشكوى ضد النادي لدى «فيفا» على ادعاء من اللاعب بعدم صرف مستحقاته المالية، وشدد العبكل على ان اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي نظرا للاصابة التي يعاني منها ويشارك في التدريبات على نحو متدرج، لافتا الى ان اللاعب لم يفصح عن أي شكوى مالية أو ادارية.