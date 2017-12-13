ضمن استعداداته لبطولة كأس «الخليج» 23 التي ستقام على أرض الكويت، أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم حصة تدريبية في ستاد عبدالله الخليفة الصباح في نادي اليرموك، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية VIVA م. سلمان بن عبدالعزيز البدران، ووزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالانابة حمود فليطح.

وأثنى البدران على الجهود المبذولة من قبل القيمين على الرياضة الكويتية وعناصر المنتخب الوطني للتحضير لبطولة كأس الخليج ٢٣، مبديا الدعم الكامل من قبل شركة الاتصالات الكويتية VIVA بصفتها الراعي الرسمي للدوري وللمنتخب الوطني لكرة القدم، وأضاف: «نتواجد هنا مع الأزرق لنكون إلى جانبه في البطولة القادمة آملين أن يحقق إنجازا رياضيا مشرفا ليطوي صفحة المآسي التي عصفت بالرياضة الكويتية».

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية لشركة الاتصالات الكويتية VIVA مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم تتضمن رعاية جميع المنتخبات الكويتية لكرة القدم لمدة خمس سنوات ورعاية الدوري الكويتي ابتداء من الموسم الرياضي 2013/2014، حتى انتهاء الموسم الرياضي 2017/2018.