الرشيدي دخل التدريبات أمس

مبارك الخالدي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد يوسف كريم ان المدرب الأرجنتيني سيرجيو باتيستا سيصل إلى البلاد غدا الخميس للتباحث معه حول توليه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني الأول عقب انتهاء منافسات كأس خليجي 23 التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 22 الجاري حتى 5 يناير المقبل.

وأوضح كريم أن 4 مدربين آخرين سيصلون للبلاد في الأيام المقبلة للتباحث معهم ايضا من أجل تدريب «الأزرق»، على ان يتم اختيار الأفضل والأنسب منهم.

وأشار يوسف كريم إلى ان باتيستا يمتلك سيرة ذاتية رائعة، حيث حقق العديد من الإنجازات أهمها قيادة المنتخب الأرجنتيني لتحقيق ذهبية أولمبياد بكين 2008.

إلى ذلك، يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكره الداخلي في فندق الجميرا المسيلة بعد تدريب اليوم استعدادا لخوض غمار بطولة «خليجى ٢٣» . ومن المقرر ان يدخل المعسكر اللاعبون

الـ ٢٨ في القائمة النهائية التي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك ومساعديه.

وتتضمن فترة معسكر «الازرق» المغادرة الى البحرين في ١٧ الجاري للعب مباراة ودية مع المنتخب البحريني على ان يعود منتخبنا الى مقر إقامته في فندق الجميرا المسيلة قبل الدخول في المنافسات الرسمية للبطولة.

وكان الجهاز الإداري للأزرق قد سلم اللاعبين مساء امس التفرغات الرياضية الخاصة بالدورة على ان ترسل الى جهات عملهم صباح اليوم.

وأنجزت الهيئة تفرغات اللاعبين والجهازين الإداري والفني في وقت قياسي تسهيلا على اللاعبين وإدارة المنتخب لإنجاح مهمة الأزرق في البطولة.

وفي شأن متصل، أجرى منتخبنا الوطني حصته التدريبية الثالثة مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك بقيادة بونياك ومساعديه.

وسبق التدريب اجتماع فني لبونياك مع اللاعبين حثهم فيه على الالتزام وتأكيد تقديره لجميع اللاعبين وان استبعاد البعض منهم هو بشكل مؤقت لظروف التسجيل الخاصة في البطولة، لافتا إلى ان ذلك لن يقلل من شأن اي منهم، مشيرا الى ان الجهاز الفني سيستدعي اي منهم عند الحاجة.

وشهدت التدريبات امس دخول الحارس خالد الرشيدي لأول مرة بعد أن قطع إجازته الخاصة التي كانت خارج البلاد فور استدعائه لقائمة «الأزرق».

وحضر جانب من تدريب الأزرق مساء امس مدير المنتخب وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة الأسبق سعد الهملان الذي حرص على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم.

وقال الهملان لـ «الأنباء»: نبارك للكويت وأهلها رفع الإيقاف وعودة الأزرق الى المحافل والمشاركات الدولية ورسالتي الى الجهازين الفني والإداري واللاعبين شدوا حيلكم والكويت تستاهل وأتمنى لكم التوفيق بقيادة جهاز فني قدير بتواجد بونياك ومساعديه الوطنيين وكذلك جهاز اداري مخلص من ابناء الكويت وكلهم ابنائي كان البعض منهم معي على فترات سابقة وأقول للاعبين ادوا ما عليكم.