الدوحة - فريد عبدالباقي

يصل إلى الكويت اليوم وفد من الاتحاد الخليجي لكرة القدم وذلك للاطلاع على آخر استعدادات الاتحاد الكويتي قبل استضافة البطولة، ومن المقرر أن يقوم الوفد بالاطلاع على جميع الأمور المتعلقة من المنشآت والملاعب الرئيسية (ستاد جابر الدولي وستاد الكويت) والفرعية والفنادق والاطمئنان على جاهزية الكويت من أجل استضافة البطولة الخليجية في نسختها الـ 23 بمشاركة 8 منتخبات.

ويترأس القطري جاسم الرميحي أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وفد الاتحاد في الكويت، وستستغرق الجولة التفقدية للوفد 48 ساعة.

وعلى صعيد آخر، قام الاتحاد الخليجي بإدراج أسماء طواقم الحكام إلى الاتحاد الكويتي من أجل اعتمادها، بعد مناقشة لائحة حكام البطولة والتي استعرضها العراقي طارق أحمد رئيس اللجنة، وتم تحديد حكم ساحة ومساعدين من كل دولة، ورشحت لجنة الحكام في الاتحاد القطري عبدالرحمن الجاسم ومعه طالب المري وسعود أحمد، ومن العراق علي صباح عداي والحكمين المساعدين أمير داوود حسين وواثق مدلل عبيد، ومن سلطنة عمان أحمد الكاف ومعه أبوبكر العمري وراشد الغيثي، ومن السعودية فهد المرداسي ومعه عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، ومن البحرين نواف شكر الله ومعه ياسر تلفت وإبراهيم سبت، ومن اليمن هيثم الوليدي ومعه علي الحسني وطلال ناجي لقيادة المباريات، وبالإضافة إلى حكام من الإمارات والكويت كما ينتظر ترشيح طاقمي حكام محايدين للمساعدة في إدارة المباريات التي تشرف عليها لجنة الحكام، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحادين الآسيوي والدولي، وسيصل الحكام إلى البلاد قبل 3 أيام من موعد انطلاق البطولة، حيث تنظم لهم بطولة صقل، بالإضافة إلى اختبارات اللياقة البدنية.

ومن المؤمل أن يتخذ الاتحاد الخليجي خلال الساعات القادمة قرارا بشأن تعديل موعد البطولة من الثاني والعشرين إلى الرابع والعشرين من الشهر الجاري حسب رغبة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.