مبارك الخالدي

نقل الجهازان الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تدريبات الأبيض الى الملعب رقم (٢) بنادي النصر اعتبارا من يوم امس، وذلك بسبب إجراءات الصيانة الجارية على ستاد النادي استعدادا لبطولة «خليجي ٢٣».

الجدير بالذكر ان الجهازين الفني والإداري للأبيض قررا مواصلة التدريبات على الرغم من اختيار ٨ لاعبين من الفريق الى صفوف الأزرق وهم: فهد العنزي وحسين حاكم وفهد حمود وعبدالله البريكي وسامي الصانع ويعقوب الطراروة والحارسان مصعب الكندري وحميد القلاف، إذ رفض المدرب الأردني عبدالله بوزمع التوقف للراحة للحفاظ على الجاهزية والبدنية للاعبين المحترفين وبقية الكتيبة البيضاء.

ونجح الفريق في تصدر مجموعته الأولى في بطولة كأس سمو ولي العهد (٩ نقاط) بعد الفوز على الغريم العربي ٢-١، في آخر مباراة للمسابقة قبل توقفها.

ومن المتوقع ان تشهد تدريبات الفريق دخول اللاعبين المصابين يوسف الخبيزي وعلي الكندري بشكل تدريجي ومنفرد لخضوعهما لبرنامج تأهيلي خاص تمهيدا لدخولهما التدريبات الجماعية رسميا مطلع يناير المقبل.