ناصر العنزي

انشغل المتابعون منذ إعلان تشكيلة الأزرق لخوض خليجي «٢٣» بقصة اللاعب الدولي مساعد ندا الذي أعلن انه جاهز للمشاركة مع المنتخب بعد ان تلقى استفسارا من رئيس اللجنة الفنية يوسف كريم والمدير فهد عوض بطلب من المدرب بوريس بونياك وأكد لهم أنه يستطيع اللعب ويقول ندا بعدها أخبروني أن رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف «مو راضي».

مدير المنتخب فهد عوض أكد ان قائمة الأزرق ستخلو من مساعد ندا، وأكد مدير القادسية عبدلله الحقان ان ندا متواجد في ألمانيا للعلاج من الإصابة.

وقال عوض ان مساعد ندا ذكر للمدرب بونياك انه جاهز وأنه أخفى ذلك عن القادسية وطلبنا من مساعد ندا أن يعود سريعا لكي نعرضه على الطبيب ولم يكن هناك اتفاق على ضمه للمنتخب وبعدها أبلغته بأنه خارج حسابات منتخبنا في «خليجي ٢٣» بناء على تأكيدات المدرب بوريس بونياك الذي اختار وحده القائمة التي تم إعلانها.