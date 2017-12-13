أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم قائمة منتخبه المشارك في خليجي 23 المقررة في الكويت بين 22 ديسمبر و5 يناير المقبل، وضمت 24 لاعبا تم اختيارهم من قبل المدير الفني باسم قاسم.

ويلعب المنتخب العراقي حسب القرعة التي جرت في الدوحة في وقت سابق ضمن المجموعة الأولى الى جانب منتخبات قطر واليمن والبحرين.

وشهدت القائمة غياب لاعبي ايك السويدي وكولمبوس كرو الأميركي احمد ياسين وجستن ميرام على التوالي، لعدم سماح نادييهما بالمشاركة.

وضمت القائمة كلا من: محمد كاصد ومحمد حميد وجلال حسن واحمد ابراهيم وسعد ناطق ومصطفى ناظم وريبين سولاقه وعلي بهجت ونبيل صباح ووليد سالم وعلاء مهاوي وامجد عطوان ومهدي كامل وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وايمن حسين وعلاء عبد الزهرة، وضمت أيضا ابراهيم بايش ومهند علي وسجاد حسين ومهند عبد الرحيم وعلي فائز وسعد عبد الامير.