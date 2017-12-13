أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس الخليج الثالثة والعشرين التي تنطلق في الكويت في 22 الشهر الجاري حتى 5 يناير المقبل.

وأسفرت القائمة التي سيقودها المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، مدرب منتخب المواهب من مواليد السعودية، عن ضم 24 لاعبا، هم: عساف القرني ومسلم آل فريج وعبدالقدوس عطية ومحمد خبراني وعبدالله الشمري وعبد الرحمن العبيد وعبدالله العمار وعبدالله العمري وسلطان الغنام وهمام عجاج وسالم علي وجابر عيسى وأحمد الفقي وعبدالعزيز الجبرين ونوح الموسى ومحمد كنو وخالد الكعبي وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر وعلي النمر وعبدالرحمن الغامدي ومختار فلاتة وهزاع الهزاع وفراس البريكان.

وسيرأس بعثة المنتخب السعودي نائب رئيس الاتحاد نواف التمياط وسيتولى محيسن الجمعان مهمة الاشراف الإداري.

وكانت قطر توجت بلقب «خليجي 22» في الرياض، أواخر 2014، بعد فوزها في المباراة النهائية على السعودية، صاحبة الأرض، 2-1.