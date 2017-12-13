أجمع عدد من لاعبي منتخب الكويت الوطني على جاهزيتهم للمشاركة في بطولة (خليجي 23) المقررة إقامتها في البلاد في الفترة بين 22 ديسمبر الجاري حتى الخامس من يناير المقبل.

وأكد هؤلاء اللاعبون في تصريحات اليوم الأربعاء، حرصهم على تقديم مستويات فنية طيبة ترضي الجماهير الرياضية في الكويت وللحفاظ على سمعة الكرة الكويتية كما كانت عليه في السابق.

وقال اللاعب فهد العنزي إنه سيتم التركيز على تقديم أفضل اداء والسعي إلى بلوغ منصة التتويج لتحقيق رضا الجماهير الرياضية.

وأوضح العنزي انه على الرغم من الإيقاف الذي فرض على الرياضة الكويتية واستمر نحو سنتين لكنه لن يعوق طموح اللاعبين آملا أن يسعف الوقت القصير في تحقيق الأهداف والطموح.

من جانبه قال اللاعب خالد إبراهيم إن لاعبي المنتخب سيعملون جاهدين من أجل تحقيق الفوز واستغلال الفرص أثناء البطولة مشيرا الى اصرار وعزيمة اللاعبي على تقديم مستوى يليق بسمعة (الأزرق).

ووصف إبراهيم البطولة القادمة ب"الصعبة" لا سيما ان المنتخبات المشاركة منسجمة مما جعلها تصل لمستويات وبطولات عالمية مؤكدا أن المنتخب سيعمل على تحقيق نتائج ايجابية.

واوضح ان عامل الجمهور والارض سيساهم في تحقيق انطلاقة مميزة بعد رفع الإيقاف للنهوض بالرياضة الكويتية وإسعاد الجماهير الرياضية المتعطشة للبطولات الدولية.

بدوره أكد حارس المنتخب حميد القلاف أن لاعبي (الازرق) عازمون على تحقيق لقب البطولة ال11 ورفع اسم الرياضية الكويتية في هذا المحفل الرياضي الكبير رغم الاعداد المتواضع بسبب قصر وقت مدة تشكيل لائحة المنتخب.

ودعا القلاف الجماهير الكويتية الى مساندة (الازرق) في جميع المواجهات القادمة لاسيما مباراة الانطلاقة مع المنتخب السعودي لإعطائهم دافعا معنويا ونفسيا.

يذكر أن (خليجي 23) سيقام في الكويت خلال الفترة من 22 ديسمبر 2017 إلى الخامس من يناير 2018 بمشاركة ثمانية منتخبات هي السعودية وقطر والامارات والبحرين وعمان والعراق واليمن اضافة الى الكويت.

وانطلقت بطولة كأس الخليج عام 1970 حيث جاء منتخب الكويت كأكثر منتخب يحقق لقبها بعشر مرات تلاه المنتخب السعودي (ثلاث مرات).