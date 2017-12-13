أشاد مدرب منتخب الكويت الوطني لكرة القدم بوريس بونياك اليوم بالمستوى الاحترافي الذي ابداه لاعبو المنتخب في التدريبات التحضيرية لبطولة (خليجي 23) المقرر انطلاقها في 22 ديسمبر الجاري مؤكدا السعي الجاد لنيل اللقب.

وأعرب بونياك خلال مؤتمر صحفي عن رضاه التام عن مستوى اللاعبين لافتا الى صعوبة المجموعة التي تضم الى جانب الكويت منتخبات السعودية والامارات وعمان الامر الذي يتطلب التحضير الجاد لخوض منافسات البطولة.

وقال انه تم اعداد قائمة المنتخب وتقليص عدد اللاعبين فيها الى 28 لاعبا "بعيدا عن العاطفة" مبينا ان الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود للظهور بمستوى يليق بسمعة وتاريخ المنتخب الكويتي.

من جهته كشف مدير المنتخب فهد عوض خلال المؤتمر عن قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم لاستكمال المشاركة في البطولة والمعسكر الداخلي والمباراة الودية مع منتخب البحرين.

وأوضح عوض ان القائمة ضمت كلا من فيصل العنزي وغازي القهيدي وفهد مرزوق وخالد الرشيدي وسليمان عبدالغفور وعلي مقصيد وبدر المطوع ورضا هاني واحمد الظفيري وضاري سعيد وخالد القحطاني وخالد محمد ابراهيم وسلطان العنزي وفهد الانصاري ومشاري العازمي.

وأضاف ان القائمة تضم ايضا يعقوب الطراروة وعبدالله البريكي وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد حمود وحميد القلاف ومصعب الكندري وفهد العنزي وفهد الهاجري وفيصل عجب وفيصل زايد ومحمد سعد وحمود ملفي.

يذكر ان بطولة (خليجي 23) ستقام في دولة الكويت في الفترة من 22 ديسمبر الجاري الى الخامس من يناير 2018 بمشاركة منتخبات السعودية وقطر والامارات والبحرين وعمان والعراق واليمن اضافة الى الكويت.