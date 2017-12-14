يعقوب العوضي

تقلصت حظوظ العربي في التأهل الى الدوري الممتاز لكرة اليد بعد خسارته امس الأول من كاظمة بنتيجة ٢٤ ـ ٢٦ في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد بالدعية ضمن منافسات اليوم الثاني من الجولة التاسعة من منافسات دوري دمج اليد.

ورفع كاظمة رصيده الى ١٦ نقطة بينما بقي رصيد العربي عند ٧ نقاط.

وفي السياق ذاته، تقدم الفحيحيل باحتجاج رسمي لدى لجنة المسابقات على مجريات مباراته ضد خيطان.

وتكمن فحوى الكتاب حول خروج لاعب خيطان علي اشكناني وعودته أثناء الوقت المستقطع دون الرجوع الى مراقب المباراة حسبما ذكر في الاحتجاج المقدم.

إلى ذلك، وبعد خسارة ٦ نقاط بسبب خطأ إداري في كتيبة الأخضر نجح العربي في لملمة أوراقه وتنظيم صفوفه للعودة من جديد الى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل الى الدوري الممتاز، ولكن خسارته أمام كاظمة قلصت فرصه في التأهل الى حد بعيد للدوري الممتاز، ويلوح في الأفق شبح الهبوط الى دوري الدرجة الأولى مرة أخرى وعلى العربي مضاعفة جهوده للفوز فيما تبقى من مبارياته في مرحلة الدمج،

ولا شك أن مفترق الطرق سيكون أمام الكويت والسالمية.