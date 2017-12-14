نظم مركز الجواد العربي «بيت العرب» المربط الرسمي للكويت التابع للديوان الأميري، محاضرة بعنوان «قيد الأوابد»، تأتي ضمن برنامجه الثقافي السنوي لعامي 2017 و2018، حاضر فيها الباحث والحكم الوطني رازي الخلفان، وحضرها عدد من ملاك ومربي الخيل.

واستهل الباحث والحكم الوطني رازي الخلفان حديثه في المحاضرة التي تواصلت فعالياتها على مدى الساعة والنصف، بمقدمة موجزة توضح المقصود بعنوان الأمسية «قيد الأوابد» وقال: حظي الجواد العربي باهتمام العرب من قديم الأزل، وتنافس الشعراء والأدباء في نظم العبارات وأبيات الشعر التي تصف حسنه وجماله وأصالته، مشيرا الى أن العرب وضعوا للخيل العربية الأصيلة العتيقة أسماء وألقابا تدل على عتقها وكرمها، بينما تسمى مجموع الصفات المستحبة في جميع أعضاء الفرس بالكرم.

وتابع الحكم الوطني رازي الخلفان شرحه محددا مجموعة من الصفات التي تميز الخيل العربية عن غيرها مقسما إياها لثلاثة أقسام أساسية وهي صفات الجودة، وصفات الحسن، وصفات العتق، مشددا على أن اجتماع أكبر عدد منها في الجواد العربي يعتبر مقياسا لدرجة الأصالة والاقتراب من سمة الخيل العربية النادرة والمميزة.

واختتم الخلفان بالتأكيد على أن الحسن في جميع أعضاء الفرس مقرون بالجودة، ودليل على العتق والشدة، ومجموع ذلك هو الكرم، يتبعها الصبر والسبق، وهو الخيل العربي الأصيل الملقب بقيد الأوابد، الذريع الصبور الذي قال عنه الشاعر (وقد اعتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل).