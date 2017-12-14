أعلن بنك الكويت الدولي عن رعايته الذهبية لبطولة كرة القدم لنادي طلبة جامعة أريزونا، والتي نظمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية.

ويضم هذا النادي مجموعة من الطلبة الكويتيين في ولاية أريزونا والذي يلمّ شملهم في العديد من الأنشطة المتنوعة على مدار السنة الدراسية.

وتأتي رعاية البنك لهذه البطولة ضمن سياسته المستمرة في دعم الأنشطة المرتبطة بالشباب والطلبة سواء التي تنظم داخل الكويت أو خارجها، وذلك لما لهذه الأنشطة من دور مهم في تنمية وصقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته ما يساهم في تنشئة جيل واعد يساهم في نهضة الكويت.

وبهذه المناسبة، أوضح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن الدولي كان ومازال سباقا في رعايته للأنشطة الطلابية والشبابية، خاصة الرياضية منها، والتي تشمل طلبتنا في الخارج، وهم الذين التحقوا بأعرق الجامعات التي تطورهم وتنميهم بالعلم والمعرفة ما يعزز دورهم في العمل وخدمة بلادهم في المستقبل».

مؤكدا أن الدولي يتميز بتقديم رعايته للمبادرات الشبابية الرائدة ما يعكس اهتمامه بجميع شرائح المجتمع وسعيه الدؤوب لدعم مختلف جوانب حياتهم، هذا بجانب تقديمه للحلول المصرفية الشاملة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية مما يلبي احتياجات عملائه من مختلف الأعمار والفئات.

يذكر أن بنك الكويت الدولي يولي أهمية خاصة للأنشطة الطلابية في مختلف القطاعات الأكاديمية سواء عن طريق رعايته للبطولات الرياضية أو دعمه للفعاليات والمعارض أو من خلال تنظيمه للزيارات الميدانية وغيرها من الأنشطة الطلابية ما يؤكد ريادة برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية.