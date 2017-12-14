عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان

قال مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الصربي بوريس بونياك أنه كمدرب مضطر لاختيار أفضل العناصر ولا مجال للعاطفة في هذا الوقت الضيق قبل ايام قليلة من اقامة «خليجي ٢٣» المقررة خلال الفترة من 22 الجاري وحتى 5 يناير المقبل.

وأضاف بونياك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر امس في مقر الاتحاد لاعلان قائمة مكونة من 28 لاعبا بعد تقليص التشكيلة الأولية، أنه لا يختار وفق العاطفة ولو كان يفعل ذلك لاختار 6 لاعبين من العربي و7 من الجهراء.

وأشار بونياك الى انه يهتم بسمعة «الازرق» ويريد للمنتخب أن يظهر بأفضل شكل ممكن خلال بطولة الخليج.

واعلن بونياك قائمة مكونة من 28 لاعبا، وضمت كلا من: فيصل العنزي، غازي القهيدي، فهد مرزوق، خالد الرشيدي (السالمية)، سليمان عبدالغفور، علي مقصيد (العربي)، بدر المطوع، رضا هاني، احمد الظفيري، ضاري سعيد، خالد القحطاني، خالد ابراهيم (القادسية)، مشاري العازمي (كاظمة)، يعقوب الطراروة، عبدالله البريكي، سامي الصانع، حسين حاكم، فهد حمود، حميد القلاف، مصعب الكندري، فهد العنزي (الكويت)، فيصل زايد، محمد سعد، حمود ملفي (الجهراء)، فيصل عجب (التضامن)، فهد الهاجري (الاتفاق السعودي)، سلطان العنزي (الوكرة القطري)، وفهد الانصاري (الاتحاد السعودي).

واستبعد بونياك 8 لاعبين وهم: حسين الموسوي، طلال نايف، محمد فريح (العربي)، شبيب الخالدي (الساحل)، مشعل فواز (النصر)، حمد حربي، ناصر فرج (كاظمة)، ومحمد الفهد (القادسية).

وذكر بونياك أن اللاعبين المستدعين في القائمة الأولية تدربوا تحت قيادته في 4 حصص تدريبية، وفضل تقليص القائمة للتركيز اكثر على 28 لاعبا قبل أن يتم تصفيتهم لاحقا عقب الانتهاء من المباراة الودية أمام منتخب البحرين المقررة يوم 18 الجاري في المنامة.

وأوضح بونياك أنه يدرك تماما عدم وجود مهاجم صريح صاحب خبرة، مشيرا الى أن هذا الامور يعود الى الاندية المحلية التي لا تصبر على المهاجمين المواطنين الشباب وتفضل التعاقد مع محترفين أجانب.

واضاف في هذا الشأن «أدرك تماما أن عدد المهاجمين المميزين قليل، وأعرف أنهم أقل من مستوى المحترفين الاجانب ولكنهم الافضل للمنتخب وأنا اثق بهم».

وعن قراره في استبعاد فريح، أفاد بونياك بأن فريح يعتبر غير محظوظ وهو لاعب مميز ولكنه فضل اختيار لاعبين اثنين في كل مركز، وفريح يلعب في مركز الظهير الايمن ويشغله كل من سعيد والصانع وهو فضّل اختيارهما لتميزهما في الناحيتين الدفاعية والهجومية، مشيرا الى أن فريح مميز في الهجوم وهو أقرب لأن يكون جناح أيمن.

وأردف «ربما فريح يستحق أن يكون من ضمن قائمة الـ 11 لاعبا في المباريات، ولكني أريد أظهرة لديهم النزعة الدفاعية أكثر».

مجموعة صعبة

وأوضح بونياك أن القرعة وضعت «الازرق» في مجموعة صعبة للغاية، مشيرا الى أن المنتخب السعودي يعتبر من الافضل في آسيا وكذلك الامارات التي تقدم مستويات راقية، ويجب الحذر من المنتخب العماني كونه خطرا وعلينا الحذر منه. وقال «القرعة أفرزت لنا مجموعة صعبة وأخرى سهلة نوعا ما وهو ما يشبه دوري الدرجتين، إذ يبدو جميع منتخبات المجموعة الأولى مرشحين بقوة للتأهل الى الدور نصف النهائي».

وأبدى بونياك رضاه عن أداء جميع اللاعبين المتواجدين وهو سعيد للغاية كونه سيكون أول مدرب لـ «الازرق» عقب الايقاف الذي استمر لفترة تجاوزت العامين، مشيرا إلى انه رغم ابتعاد اللاعبين عن المشاركات الخارجية خلال هذه الفترة الا أنهم لم يفقدوا كفاءتهم أو جودتهم وبامكانهم تحقيق النتائج الطيبة.

الدعم مطلوب

من جهته، أكد مدير المنتخب فهد عوض أن الهدف الأول من بطولة الخليج هو لم الشمل بين الاشقاء والبطولة تعتبر عزيزة على قلوبنا كونها تقام برغبة سامية وعلى الجميع العمل والتعاون لإنجاح هذه البطولة ودعم «الازرق» في هذه المهمة الوطنية.ولفت عوض الى أن القائمة المختارة للمنتخب كانت باختيار كامل من قبل المدرب بونياك وجهازه المعاون.

وأوضح عوض أن «الازرق» سيدخل الى معسكر داخلي في فندق الجميرا المسيلة عقب تدريب امس، على أن يخوض المنتخب تدريبين قبل المغادرة الى العاصمة البحرينية يوم 17 الجاري، على أن يلاقي منتخب البحرين وديا في اليوم الذي يليه، ثم العودة الى البلاد وإعلان القائمة النهائية التي ستشارك في «خليجي 23».

وطلب عوض في ختام حديثه أن يحظى «الازرق» بالدعم المطلوب خلال الفترة الحالية من قبل وسائل الاعلام كون اللاعبين بحاجة للمساندة، واعدا الجماهير الكويتية ومحبي منتخبنا الوطني أن يقدم اللاعبون كل ما يملكون لإسعادهم، مؤكدا أن عشاق الازرق مطالبون بالحضور ومساندة اللاعبين والجهازين الاداري والفني خلال مباريات البطولة.