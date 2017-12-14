عبدالعزيز جاسم

قرر الجهاز الاداري لمنتخبنا الوطني فرض بعض الضوابط حول التغطية الاعلامية لتدريبات «الأزرق» ابتداء من يوم امس من أجل الحفاظ على سير العمل والحرص على تركيز اللاعبين والجهاز الفني اثناء الحصص التدريبية.

وطلب الجهاز الاداري التنسيق المسبق مع المنسق الإعلامي فاروق العوضي في حال رغبت أي جهة اعلامية في تغطية التدريبات، وكذلك التأكيد على اجراء اللقاءات مع اللاعبين قبل دخولهم للتدريب على المضمار المحيط بأرضية الملعب، فيما ستتم اتاحة الفرصة للتحاور مع اعضاء الجهاز الفني عقب نهاية التدريب.

وستكون الفرصة متاحة لوسائل الاعلام بتصوير التدريبات لفترة ١٥ دقيقة فقط من بداية كل حصة تدريبية، على ان تكون الكاميرات خارج حدود الملعب، ويسمح بالتصوير بعد انقضاء المدة المقررة من على المدرجات.