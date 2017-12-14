نفى رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة الزميل سطام السهلي الإشاعات التي أطلقها البعض عن تأجيل البطولة، أو انسحاب أي منتخب خليجي منها.

وأضاف السهلي خلال لقائه في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن اللجنة الإعلامية تضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتها للبطولة، مؤكدا أن الجميع يعمل بروح عالية من المسؤولية بعد أن تم اختيار عناصر اللجنة التي تألفت من سطام السهلي رئيسا، وعبد الكريم الشمالي نائبا لرئيس اللجنة، بينما تم اختيار عبدالعزيز الجاسم منسقا عاما، ود.ناصر الفضلي رئيسا للمركز الإعلامي في ستاد جابر، ومحمد الصالح رئيسا للمركز الإعلامي في فندق الإعلاميين، ومتعب الجاسم رئيسا للمركز الإعلامي في ستاد نادي الكويت، وفاروق العوضي منسقا إعلاميا لمنتخب الكويت، وعبد الرحمن العلي مصورا للمنتخب الوطني، كما اختارت اللجنة الإعلامية محمد المؤمن ليكون مسؤولا عن المؤتمرات الصحافية للبطولة، إضافة إلى أنه تم اختيار 18 مصورا للاستعانة بخدماتهم خلال البطولة.

وأضاف السهلي أن اللجنة الإعلامية قامت بجولة ميدانية على ستاد جابر لتفقد أماكن جلوس الإعلاميين وقاعة المؤتمرات الصحافية التي سيتم عقدها خلال البطولة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مركز إعلامي يعمل خلال 24 ساعة كل يوم خلال أيام البطولة في فندق الشيراتون لمتابعة أحداث البطولة، كما ستقوم اللجنة بإصدار نشرة يومية ترافق البطولة.

وأوضح سطام السهلي أن باب التطوع مفتوح للعمل في لجان البطولة المختلفة، فتم منح رؤساء اللجان صلاحية كاملة لاختيار أي شخص يرونه مناسبا للعمل معهم.