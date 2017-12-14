ترأس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعا ضم كلا من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع وعدد من القيادات الميدانية المعنية الأمنية لبحث الاستعدادات لخطة تأمين البطولة.

واستمع اللواء الصايغ من القيادات الأمنية لشرح عن آلية استعداد كل قطاع لتطبيق الخطة الأمنية والمرورية الخاصة بالبطولة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والجهات الأخرى المشاركة في تأمين وتنظيم البطولة.

وأوضح اللواء الصايغ أن هناك تنسيقا كاملا وتعاونا شاملا بين القادة الأمنيين الميدانيين المعنيين بالخطة الأمنية المرورية التنظيمية الخاصة بالبطولة سواء على مستوى الخطط المعدة أو الخطط البديلة التي يمكن أن تفرضها أي مستجدات وكذلك التعاون المعلوماتي من أجل إجراءات احترازية ووقائية هدفها التعامل مع أي طارئ أثناء البطولة.

وأعرب اللواء الصايغ عن ثقته الكبيرة في رجال الشرطة وقدرتهم على تأمين تلك البطولة.

كما دعا اللواء الصايغ المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور واتباع الإرشادات والتوجيهات التي تهدف للحفاظ على سلامة الجميع وتسهيل عملية الدخول والخروج لموقع الحدث من اجل قضاء أوقات ممتعة خلال البطولة.

من جهة اخرى، أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري قرارا بوقف الإجازات الدورية اعتبارا من أمس، وذلك بمناسبة إقامة دورة كأس الخليج في الفترة من 22 الجاري حتى 5 يناير 2018.