يحيى حميدان

واصل منتخبنا الوطني تدريباته المعتادة مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك تحت قيادة المدرب الصربي بوريس بونياك.

ومن المقرر ان يلتحق بالتدريبات اليوم اللاعب سلطان العنزي المحترف في الوكرة القطري، على ان ينضم غدا كل من فهد الانصاري وفهد الهاجري المحترفين في الاتحاد والاتفاق السعوديين عقب الانتهاء من ارتباطاتهما مع فريقيهما.

من جهته، اشاد المنسق الاعلامي لـ «الازرق» فاروق العوضي بالتزام اللاعبين في التدريبات وحماسهم الكبير في كل حصة تدريبية وهو ما يؤكد رغبتهم في حجز مقعد في القائمة الاساسية.

وبين العوضي لـ «الأنباء» ان مباراة البحرين الودية التي ستكون يوم الاثنين المقبل ستكون مهمة بالنسبة للمدرب بونياك واللاعبين، حيث من المقرر ان تكون حاسمة في اختيار القائمة النهائية المكون من 23 لاعبا.

واكد العوضي ان انتقادات الجماهير وحديثهم الدائم يعتبر امرا طبيعيا، لاسيما انهم متشوقون لرؤية الازرق عقب ايقاف استمر لعامين تقريبا.

تدريبات على فترتين

إلى ذلك ستقام تدريبات المنتخب على فترتين الأولى في الـ 10.00 صباحا والثانية في الـ 5.00 مساء، كما ستكون هناك اختبارات بدنية للاعبين.