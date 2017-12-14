انطلقت منافسات بطولة الراحل الشيخ فهد السالم الصباح للرماية اليوم في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة رماة وراميات من الكويت والإمارات وقطر.

وبدأت البطولة التي تستمر ثلاثة أيام وتتضمن مسابقات في رماية السكيت والتراب والدبل تراب والمسدس والبندقية بإقامة مسابقة الدبل التراب والبندقية هواء 10 امتار والمسدس هواء 10 امتار وجميعها للرجال على ان تتوالى باقي المسابقات فيما سيتم تتويج الفائزين السبت المقبل.

وقال نائب مدير البطولة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الديحاني ان البطولة تشهد مشاركة أبرز رماة الكويت من المنتمين للنادي والاتحادات الرياضية التابعة الجيش والشرطة والحرس الوطني إضافة الى عدد من رماة قطر والإمارات وذلك للمكانة المميزة التي تحظى بها البطولة.

وأضاف الديحاني ان البطولة تكتسب اهمية كبيرة نظرا لأنها من اقدم واعرق بطولات الرماية بالكويت ولها نقاط مهمة لتأهيل الرماة للمشاركة في البطولات الكبرى المقبلة وأهمها بطولة سمو الأمير الدولية للرماية التي تنطلق هنا يناير المقبل.

وذكر ان منافسات اليوم الأول ظهرت بمستوى فني جيد في ضوء أجواء مميزة معربا عن أمله أن تشهد جميع المسابقات ندية تسهم بارتفاع مستوى الرماية الكويتية والخليجية.