كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم عن شعار بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) والذي يحمل الوان الدول الثمانية المشاركة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الروضان بمشاركة مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالانابة د.حمود فليطح ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف الصباح ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم.

واكد الوزير الروضان جاهزية دولة الكويت لاستقبال الاشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الايام المقبلة مبينا ان هناك اكثر من 32 لجنة عاملة لتنظيم البطولة.

ولفت الى ان البطولة تندرج تحت عمل لجنة الاحتفالات والمؤتمرات العليا التي يترأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح "ما يعني ان جميع اجهزة الدولة معنية بخروج البطولة بالشكل المطلوب" وفقا لتوجيهات سمو امير البلاد بتذليل كافة العقبات امام تنظيم المنافسات وخروجها بالشكل اللائق.

واعرب عن الشكر للقيادات الخليجية السياسية والرياضية للتفاعل مع مطلب الكويت باستضافة البطولة التي تعتبر تحديا تاريخيا كبيرا خاصة للكويت في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات.

وأوضح الوزير الروضان ان شعار البطولة في دورتها المقبلة جاء على شكل حمامة السلام التي تحمل على عاتقها هموم الجميع والدول الخليجية خاصة تحت اسم (خليجي للابد).

من جهته اكد د.فليطح تسخير كافة امكانيات الهيئة لخدمة اتحاد الكرة الذي يعتبر الجهة الاولى المسؤولة عن تنظيم البطولة مشيرا الى ان الهيئة خصصت استاد جابر ونادي الكويت لاستضافة اللقاءات الرسمية فيما خصصت ستة ملاعب اخرى للتدريب.

من ناحيته قال المزرم ان وزارة الاعلام خصصت 20 سيارة لنقل منافسات البطولة والفعاليات التي ستقام على هامش منافساتها وعلى الهواء مباشرة سواء من ملاعب المباريات او فنادق الاقامة والقرية التراثية.

وأكد ان كافة التجهيزات الفنية لنقل منافسات كأس الخليج اكتملت بالشكل الملائم عن طريق كوادر فنية تضمها الوزارة بشكل عام وقناة (كويت سبورت) بشكل خاص التي اعدت العديد من البرامج الخاصة بالبطولة سيتم عرضها على الهواء مباشرة طوال ايام المنافسات اضافة الى تغطية المباريات والمقابلات التحليلية.

وافاد بان وزارة الاعلام تمد يد التعاون لجميع الاشقاء الخليجيين والعرب لتغطية المنافسات من خلال تسهيل اجراءات دخول الاجهزة والمعدات الى الكويت بالتنسيق مع قطاع الاعلام الخارجي في الوزارة.

بدوره قال الشيخ احمد اليوسف انه سيتم الاعلان قريبا عن جدول البطولة مبينا ان انطلاقة البطولة ستشهد لقاء الكويت مع السعودية ومباراة اخرى تجمع الامارات مع عمان.

وتطرق الى إعداد "الأزرق" للمشاركة في البطولة وتشكيل المنتخب من جديد بعد مدة من الإيقاف الرياضي مشيرا الى قصر فترة التحضير والتي تصل الى "نحو عشرة أيام فقط".

وفيما يخص نقل المنافسات تلفزيونيا اكد اليوسف ان تلفزيون دولة الكويت يبقى الناقل الرسمي للبطولة اما حقوق النقل فتبقى من اختصاص الاتحاد الخليجي المتعاقد مع احدى الشركات الخاصة لتسويق مثل هذه البطولات.

وتقام بطولة (خليجي 23) في دولة الكويت في الفترة من 22 ديسمبر الجاري الى الخامس من يناير 2018 بمشاركة منتخبات السعودية وقطر والامارات والبحرين وعمان والعراق واليمن اضافة الى الكويت.