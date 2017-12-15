مبارك الخالدي

أعلن لاعب فريق الكرة بنادي السالمية نايف زويد عن انتقاله الى صفوف الحزم السعودي بنظام الاعارة لمدة 4 أشهر ابتداء من شهر يناير المقبل خلال الانتقالات الشتوية. وسمحت ادارة «السماوي» برحيل زويد الى الحزم الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بالسعودية في صفقة مالية لم يتم الكشف عنها.

ومن المتوقع أن يحضر وفد النادي السعودي إلى البلاد قريبا لإتمام صفقة الانتقال والتوقيع على العقود الملحقة بالصفقة.

وتعتبر هذه التجربة الاحترافية الأولى بالنسبة لزويد الذي تألق بشكل لافت مع الفريق السلماوي خلال المواسم الماضية وكان أحد أبرز المهاجمين في السنوات الأخيرة لتمتعه بالمهارة والقدرة على تسجيل الأهداف.