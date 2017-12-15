يحيى حميدان

عاود فريق الكرة بنادي القادسية تدريباته مساء أمس عقب الراحة التي منحها الجهازان الإداري والفني للاعبين في الأيام الخمسة الماضية.

وانضم للتدريبات أمس سيف الحشان بعد أن غاب عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب رغبته في التواجد بقرب والده الذي يعاني من وعكة صحية.

وقاد المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش التدريب بحضور عدد كبير من اللاعبين، فيما غاب السداسي المتواجد مع «الأزرق» الذي يستعد حاليا للمشاركة في «خليجي 23» المقررة إقامتها في البلاد ابتداء من الجمعة المقبل.

ويغيب عن التدريبات خلال الفترة الحالية كل من مساعد ندا المتواجد في ألمانيا لتلقي العلاج اللازم، وكذلك المدافع الغاني رشيد سومايلا الذي سافر الى بلده لمتابعة حالة والدته الصحية في المستشفى هناك.

ويواصل عبدالعزيز المشعان برنامجه التأهيلي عقب الإصابة التي أبعدته عن «الأصفر» خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يدخل التدريبات في حال شفائه التام.

وتدرس إدارة النادي العديد من السير الذاتية للمحترفين الأجانب الذين يشغلون مركز الهجوم لاختيار أحدهم، حيث من المقرر رحيل المحترف البرازيلي تياغو بيريرا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.