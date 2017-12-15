مبارك الخالدي

فاز العربي على اليرموك 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد ثامر بنادي السالمية.

سجل للأخضر بدر طارق هدفين وخالد محمد إبراهيم، فيما سجل لليرموك مهند الأنصاري ووسام الادريسي. وشهدت المباراة طرد مدافع اليرموك احمد هاني. وبعد نهاية المباراة قرر الجهازان الفني والاداري في العربي منح الفريق راحة لمدة 4 أيام على أن يعود الأخضر إلى التدريبات مساء الاثنين المقبل، كما يجري الجهاز الاداري مشاوراته مع إدارة نادي السالمية للموافقة على إقامة لقاء ودي بين الفريقين الأربعاء المقبل. أما عن لقاء اليرموك الودي، فإن العربي قد استعاد الثقة بهذا الفوز المعنوي، حيث اطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد إبراهيم على الحالة الفنية والبدنية للاعبيه بعد الخسارة الاخيرة أمام الكويت 0-2 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس سمو ولي العهد.

ودفع المدرب إبراهيم بتشكيلة الشوط الأول المكونة من سعود القناعي لحراسة المرمى وفي الدفاع كل من عبدالله عمار واحمد محمد ابراهيم وعيسى وليد، وفي الوسط عبدالله الشمالي وزيد زكريا وعلي احمد خلف وبدر طارق، وفي المقدمة كل من مشاري الكندري وحمد العنزي.

وفي الشوط الثاني شارك كل من محمود دشتي وخالد اديلم وإبراهيما كيتا وعبدالعزيز السليمي واحمد القلاف وعبدالمحسن التركماني واحمد يونس وحسن عباس.