يحيى حميدان

يخوض الكويت مواجهة حذرة عندما يلتقي النصر في الساعة السادسة مساء اليوم ضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات درع الاتحاد لكرة السلة وذلك في صالة نادي كاظمة التي ستحتضن ايضا لقاء آخر بين الساحل واليرموك في الـ 8. وفي المجموعة الثانية يلعب مع القادسية مع الصليبخات في الـ 6، والعربي مع الجهراء في الـ 8 بصالة نادي الكويت.

وأقيمت مساء أول من امس 4 مباريات، حيث فاز القادسية على الجهراء بنتيجة 77 - 73، بعد مواجهة حسمها لاعبو «الأصفر» عبدالله سالمين وعبدالعزيز الحميدي وفهاد السبيعي وصالح يوسف وزملاؤهم بفضل خبرتهم.

وتغلب العربي على التضامن بنتيجة 86 - 83.

وضمن المجموعة الأولى تفوق كاظمة على الساحل 73 - 66، وفاز النصر على اليرموك 76 - 69.