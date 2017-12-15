مبارك الخالدي

أعرب لاعب المنتخب الوطني والنادي العربي طلال نايف عن أمنياته بالتوفيق لـ «الأزرق» على الرغم من استبعاده من قائمة الـ 28 لاعبا التي اختارها المدرب الصربي بوريس بونياك لخوض المباراة الودية أمام منتخب البحرين الاثنين المقبل استعدادا لخوض منافسات «خليجي 23». وقال نايف من على حسابه الشخصي: «أبارك لإخواني اللاعبين الذين تم اختيارهم لقائمة الأزرق المشارك في «خليجي 23» وثقتنا بكم كبيرة وجميعنا يجب ان نقف خلف الأزرق واللاعبين وان نشجعهم ونساندهم وسأكون أول الحضور والكويت تستاهل منا كل شيء لرفع اسمها عاليا وأتمنى التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله نفرح بالفوز بالكأس».