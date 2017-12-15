مبارك الخالدي

ثمّن وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان الدور الكبير لـ «شيخ المعلقين» خالد الحربان خلال مسيرته الطويلة في دورات الخليج.

وقال الروضان من على حسابه الخاص «سيكون للحربان دور خاص وتكريم يليق بما قدمه من عطاء وتاريخ خلال دورة الخليج في الكويت ولا يمكن للكويت ان تنسى أبناءها الذين قدموا الكثير لها ومنهم العم بويوسف أحد العمالقة الذين تربينا على صوتهم في التعليق حتى أصبحوا أحد أهم أركان بطولة كأس الخليج وجزءا من ملامحها».

الجدير بالذكر ان الحربان أعلن قبل أيام تعافيه التام من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا وأنه قادر على التعليق على مباريات خليجي 23 متى ما طلب منه ذلك.