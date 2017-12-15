عبدالعزيز جاسم

خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم أمس تدريباته على فترتين لأول مرة منذ بداية التجمع، حيث تدرب الأزرق المعسكر حاليا بفندق الجميرا على ستاد عبدالله الخليفة في الـ 10 صباحا ثم خاض تدريبه الثاني على الملعب نفسه في الـ 5 مساء. وقرر الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك الاكتفاء بتدريبات استشفائية اليوم بمقر المعسكر من أجل إراحة اللاعبين خوفا عليهم من الإرهاق، لاسيما أنهم لم يحصلوا على أي راحة بعد انتهاء الجولة الرابعة من بطولة كأس سمو ولي العهد.ويسعى الجهاز الفني الى عدم تعرض اللاعبين للإصابات جراء الحمل البدني، خصوصا قبل مواجهة البحرين في المنامة الاثنين المقبل استعدادا لانطلاق «خليجي 23» في الكويت الجمعة المقبل، حيث يواجه الأزرق نظيره السعودي في افتتاح مواجهات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

‏‫إلى ذلك، وافق نادي الاتحاد السعودي على انضمام لاعب منتخبنا فهد الانصاري، بينما لم يصل الرد حتى الآن من قبل نادي الاتفاق، فيما يلتحق لاعب وسط الوكرة القطري سلطان العنزي في تدريبات الازرق اليوم بعد وصوله مساء امس.

برنامج علاجي مكثف للعنزي

أكد طبيب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم د.عبدالمجيد البناي أن اللاعب فهد العنزي لم يشارك في التدريب المسائي امس بسبب إصابته بتقلص في العضلة الأمامية، مبينا انه تم إخضاع اللاعب لبرنامج علاجي مكثف للالتحاق بالتدريبات ويكون جاهزا لمنافسات البطولة في الوقت المحدد.