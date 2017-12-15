نفى مساعد مدرب «الأزرق» بداح الهاجري أن يكون قد تم فرض أي اسم من اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لتمثيل منتخبنا الوطني على المدرب الصربي بوريس بونياك.

وأضاف الهاجري خلال لقائه في برنامج «عالمكشوف» الإذاعي أن بونياك مدرب معروف ولا يقبل بمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن الأخير يعرف لاعبي الدوري الكويتي جيدا بحكم عمله مع الجهراء والعربي، وهو قد اختار 36 لاعبا من القائمة التي وضعتها لجنة المدربين الوطنية التي اختارها اتحاد كرة القدم قبل رفع الإيقاف والتي تضم إلى جانبه ثامر عناد ووليد نصار.

وقال الهاجري إن المدرب الصربي اختار اللاعبين الذين سيمثلون «الأزرق» في بطولة الخليج الـ 23 التي ستستضيفها الكويت قريبا لاعتبارات فنية تناسب الأسلوب الذي سيتبعه، مضيفا أن بونياك سيقوم باختيار 23 لاعبا من أصل 28 بعد خوض المباراة الودية أمام منتخب البحرين يوم الاثنين المقبل، حيث سيتم اختيار 3 حراس مرمى من أصل 4 في القائمة النهائية.

وعن برنامج «الأزرق»، قال الهاجري إن المنتخب دخل معسكرا مغلقا مساء الأربعاء في فندق الجميرا قبل المغادرة إلى المنامة يوم الأحد، بينما سيلعب أمام البحرين يوم الاثنين، ثم سيعود إلى الكويت ليدخل من جديد في معسكر تدريبي بفندق الجميرا.

وعن منافسي منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي يلعب فيها الى جانبه كل من السعودية وعمان والإمارات، قال الهاجري: «نحترم جميع المنتخبات، لكن المهم أن يكون منتخبنا بجاهزية عالية، ليستطيع مواجهة هذه المنتخبات، خصوصا في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي الذي سيكون غامضا بالنسبة لنا لأن العناصر التي ستمثله جديدة، ولا نعرف الطريقة التي سيلعب بها مدربه الأرجنتيني بيتزي الذي تم التعاقد معه أخيرا»، مضيفا ان الجميع بمن فيهم الجهاز الفني لمنتخبنا عمل على رفع الضغط النفسي عن لاعبي الأزرق بسبب الإيقاف الذي كان مفروضا على كرتنا، لذلك اختار المدرب بوريس بونياك الاعتماد على ذوي الخبرة حتى لا تكون النتائج عكسية على اللاعبين الشباب.