حقوق النقل يحددها الاتحاد الخليجي توقعات بنقل البطولة على أكثر من 20 قناة فضائية



عبدالعزيز جاسم

كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن شعار البطولة الذي حمل عنوان «خليجي للأبد» مع شعار حمامة السلام الذي يحمل ألوان الدول الثمانية المشاركة في البطولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الروضان بالإضافة الى مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف ووكيل وزارة الإعلام طارق المزرم، للتحدث عن آخر الاستعدادات لبطولة خليجي ٢٣ التي ستنطلق في الكويت ٢٢ الشهر الجاري.

وتوجه الروضان بخالص شكره الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية على تجديد اختياره للبقاء في منصبة في الوزارة الجديدة وانه سيسعى الى مواصلة الجهد والعمل الدؤوب على التطوير خاصة في قطاعي الشباب والرياضة.

وقال الروضان انه بعد رفع الإيقاف كان هناك مشاورات كثيرة قادها الاتحاد الكويتي لكرة القدم مع الاتحادات الخليجية لاستضافة البطولة الخليجية وهو ما تكلل بالنجاح بإقرار البطولة في الكويت.

وتقدم الروضان بالشكر الى القيادات الخليجية سواء السياسية او الرياضية للتفاعل مع مطلب الكويت باستضافة البطولة التي تعتبر تحدي تاريخي بكل معنى الكلمة، وذلك لما تحمله من تحديات كبيرة خاصة للكويت في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق المنافسات.

وأشار الى ان البطولة تندرج تحت عمل لجنة الاحتفالات والمؤتمرات العليا والتي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وهو ما يعني ان جميع أجهزة الدولة تبقى معنية بخروج البطولة بالشكل المطلوب وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير بتذليل كل العقبات أمام تنظيم المنافسات وخروجها بالشكل اللائق بالكويت.

وأكد ثقته في الكويتيين الذين يظهرون معدنهم الأصيل وقت الشدائد، وذلك من خلال العمل الكبير الذي يقوم به الجميع في اللجان المختلفة في الفترة الحالية، مبينا الى ان تنظيم بطولة بهذا الحجم في 8 أيام فقط يبقى أمر صعب إلا ان الكويت كانت ومازالت قادرة على استضافة اي من الفعاليات في اي الاوقات وتحت اي ضغوط وأن هناك اكثر من 32 لجنة عاملة لتنظيم البطولة والجميع يبقى جاهزا مع مرور الوقت وصولا لتاريخ انطلاقة المنافسات.

وشرح شعار البطولة الممثل في حمامة السلام وترمز الى الكويت التي تحمل على عاتقها هموم الجميع والدول الخليجية خاصة من خلال ألوان الدول الـ 8 المشاركة في المنافسات.

فليطح: إمكانياتنا مسخرة لإنجاح البطولة

قال مدير العام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح الهيئة تسخر كل إمكانياتها بالتنسيق وبتوجيهات من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان لخروج المنافسات الخليجية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى ان كل إمكانيات الهيئة تبقى مسخرة لخدمة اتحاد الكرة الذي يعتبر الجهة الأولى المسؤولة عن تنظيم البطولة. وأشار الى ان الهيئة قامت بتخصيص 6 ملاعب لاستضافة التدريبات الخاصة بالفرق المشاركة تشمل ملعبي ستاد جابر الدولي وستاد نادي الكويت اللذين سيستضيفان اللقاءات الرسمية للمنافسات.

المزرم: 20 سيارة نقل

قال وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم ان تجهيزات النقل اقتربت من الاكتمال لنقل منافسات كأس الخليج بالشكل الملائم والمعبر عن الخبرات والكوادر الفنية التي تضمها وزارة الإعلام بشكل عام وقناة كويت سبورت الناقلة للبطولة على وجه الخصوص، مشيرا الى ان الوزارة خصصت 20 سيارة نقل لبث منافسات البطولة والفعاليات التي ستقام على هامش منافساتها على الهواء مباشرة سواء من ملاعب المباريات أو فنادق الإقامة ويوم البحار.وأضاف: أعدت قناة كويت سبورت العديد من البرامج الخاصة بالبطولة والتي يتم عرضها وبثها على الهواء مباشرة طوال أيام المنافسات بالإضافة الى التغطية للمباريات والاستوديوهات التحليلية.

وأوضح المزرم ان تغطية الوزارة ممثلة في قناة كويت سبورت لوقائع البطولة على مدار الساعة طوال مدة إقامتها في خطوة لتلبية مطالب متابعي القناة والدول الخليجية الشغوفة بمتابعة البطولة ايضا.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف عن اقتراب الإعلان عن جداول مباريات البطولة وان جميع الجداول تبقى جاهزة في انتظار التأكيد من قبل الديوان الأميري، مشيرا إلى ان الاتحاد يبقى جاهزا لاستضافة المنافسات، وذلك في ظل العمل الكبير لجميع اللجان العاملة والتابعة للجنة المنظمة العليا، مثمنا تعاون كل الجهات لإنجاز المهمة وخروج البطولة بأفضل شكل ممكن.

وأشار إلى تشكيل بعض اللجان الفنية للبطولة ومنها لجنة الحكام التي ستضم ممثلا من كل من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بالإضافة الى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد خالد الشمري ورؤساء لجان الحكام في الدول المشاركة.

أما اللجنة الفنية فستكون برئاسة عضو الاتحاد د.حامد الشيباني على ان تضم ممثلي الدول المشاركة ايضا فيما سيترأس لجنة المنشطات د.عبدالمجيد البناي رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.

ولفت إلى ان تلفزيون الكويت يبقى الناقل الرسمي للبطولة اما حقوق النقل فتبقى من اختصاص الاتحاد الخليجي والذي يبقى متعاقدا مع إحدى الشركات الخاصة لتسويق مثل هذه البطولات، متوقعا أن تنقل أكثر من 20 قناة أحداث البطولة.