أشاد أمين سر اتحاد الشرطة الرياضي اللواء سعود الخضر بالجهود الكبيرة التي يبذلها سفير الكويت في الجزائر محمد الشبو من أجل توفير المناخ المناسب وتذليل كل العقبات التي يواجهها وفد الاتحاد المشارك في البطولة العربية لاختراق الضاحية والتي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من ١٢ إلى ١٧ الجاري، ويتخلل البطولة اجتماع المكتب التنفيذي الـ ١٠٣ والجمعية العمومية الـ٤٢ للاتحاد العربي للشرطة، إلى جانب تواجد الشبو بشكل مستمر مع الوفد وتشجيعه كون لاعبي اتحاد الشرطة يمثلون الكويت في البطولة.

كما شكر الخضر أيضا عبدالعزيز العتيبي من أعضاء سفارة الكويت بالجزائر لمتابعته الدائمة لكل ما يحتاج اليه وفد اتحاد الشرطة.

وكانت البطولة العربية لاختراق الضاحية لمنتخبات الشرطة العربية قد انطلقت امس الجمعة بالعاصمة الجزائرية، وشارك الخضر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشرطة أول من امس وفي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الأربعاء الماضي، الى جانب مشاركة رئيس الوفد عماد بهبهاني في الاجتماع الفني للبطولة.

وبين الخضر ان اهتمام سفارة الكويت ممثلة بالسفير الشبو بأعضاء منتخب الشرطة المشارك في البطولة يأتي في ظل الواجب الوطني لأعضاء السفارة ودورهم الفعال في متابعة وتذليل أي عقبة تواجه الفريق من أجل خلق أرضية مناسبة للاعبين للمشاركة في المنافسات بكل ثقة وأريحية.

وفد اتحاد الشرطة في بطولة اختراق الضاحية يتكون من عماد بهبهاني مدير اتحاد الشرطة رئيسا ويضم سعد الهاجري مدربا للفريق واللاعبين: بدور الأستاذ ولولوة العسكر وطيبة النوري وبدر العازمي وحسين كمال وجاسم الأستاذ ومشعل العنزي.