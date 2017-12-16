مبارك الخالدي

أعلن نائب رئيس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت عادل عقل أن فريقه نجح في ضم لاعب الأزرق السابق ونادي كاظمة طلال الفاضل لصفوف الأبيض لمدة موسم ونصف اعتبارا من يناير المقبل. وقال عقلة ان الاتفاق تم بين نائب رئيس النادي خالد الغانم ومجلس إدارة نادي كاظمة على إعارة لاعب المنتخب ونادي كاظمة طلال الفاضل لمدة موسم ونصف تبدأ في يناير المقبل، مشيرا إلى أن اللاعب شارك في المباراة الودية للكويت مساء امس الأول بعد موافقة كاظمة.

الجدير بالذكر أن صفقة انتقال الفاضل إلى الأبيض هي الأولى في سوق الانتقالات الشتوية المتوقع أن يشهد حراكا محموما الأيام المقبلة من الأندية لتدعيم صفوفها بلاعبين محليين أو محترفين استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة بعد نهاية خليجي ٢٣ في ٥ من الشهر المقبل.