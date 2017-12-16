ناصر العنزي

قال رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بعد اجتماع الأندية الـ «١٣» ما عدا نادي القادسية مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي وصل الى البلاد للتحقق من الإجراءات التي تم تطبيقها على اتحاد كرة القدم انه كان اجتماعا إيجابيا وان زيارة وفد «فيفا» كانت بطلب من الاتحاد الحالي للتأكد من صحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة جديد ما أسفر عن رفع الإيقاف الدولي.

وقال اليوسف: أخبرنا الوفد الزائر أثناء الاجتماع بان الجمعية العمومية للاتحاد هي السلطة العليا ولا يوجد تدخل حكومي باتفاق جميع الأندية الحاضرة، ومن حق وفد الفيفا الاجتماع مع الاتحاد السابق للتأكد من اختيار الجمعية العمومية والذي تم انتخابه برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، وشدد على أن رفع الإيقاف مستمر.

وبعد ذلك اجتمع وفد «فيفا» مع الاتحاد السابق المنحل متمثلا بسهو السهو وهايف المطيري، وقال هايف بعد نهاية الاجتماع: ان اجتماعنا كان بطلب من الوفد الزائر للاطلاع على وجهات نظر جميع الأطراف حول وضع اتحاد كرة القدم واتفقنا جميعا على توجيه الشكر للفيفا على رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية.