الدوحة - فريد عبدالباقي

استقبل رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني بمكتبه أول من أمس، سفير الكويت بالعاصمة القطرية الدوحة حفيظ محمد العجمي، حيث يأتي الاستقبال في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين الجانبين.

كما أكد بن خليفة على عمق العلاقات التي تربط الاتحاد القطري بنظيره الكويتي، معربا عن سعادته البالغة باستضافة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 23»، مشيرا إلى أن المنتخبين ـ القطري والكويتي- هما الوحيدان اللذان شاركا في جميع النسخ منذ انطلاقة البطولة رسميا، لاسيما أنه تمت الموافقة على الطلب الكويتي الرسمي بنقل «خليجي 23» من قطر إلى الكويت، باعتبارها احتفالية لكل شعوب الخليج العربي لما تمثل هذه البطولة من مكانة كبيرة في تاريخ المنطقة الواحدة، حيث تتزامن الاستضافة مع رفع الإيقاف الدولي عن الكرة الكويتية.

من جهته، قدم العجمي الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد القطري على هذه اللفتة الكريمة، وهذا الاستقبال المتميز والذي ليس بغريب، لا عليه ولا على الشعب القطري.

وتمنى دوام التقدم للمشروع الكروي القطري الذي بدأ كما -أشار- يقطف ثمار التخطيط الاحترافي الذي وضعته قيادة الاتحاد، كما ثمن دور دولة قطر المهم على الصعيد الرياضي.