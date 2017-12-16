العنزي شارك في التدريبات امس

مبارك الخالدي

واصل منتخبنا الوطني تحضيراته استعدادا للمشاركة في «خليجي 23» المقرر انطلاقها في البلاد 22 الجاري.

وأجرى الأزرق تدريبه مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك ومساعديه الوطنيين، وشارك في الحصة التدريبية اللاعبين المختارين بما فيهم فهد العنزي، ولم يشارك خالد ابراهيم بسبب شد في العضلة الضامة اذ يفترض دخوله التدريب اليوم وهو الأخير للمنتخب قبل المغادرة الى المنامة غدا الأحد لخوض مباراة تجريبية أمام المنتخب البحريني.

ومن المقرر ان يتم عقب المباراة الإعلان عن استبعاد 5 لاعبين ليستقر «الأزرق» على قائمة الـ 23 لاعبا التي ستخوض منافسات البطولة.

وفي سياق متصل، أكد مدير المنتخب فهد عوض ان ادارة الأزرق لا زالت تترقب رد نادي الاتفاق السعودي بشكل رسمي بشأن اللاعب فهد الهاجري بعد تردد انباء عن امتناع ادارة النادي من السماح للاعب بالمغادرة الى الكويت للمشاركة مع الأزرق.

الجدير بالذكر ان المحترف في اتحاد جدة السعودي فهد الأنصاري اعلن عن موافقة ناديه للالتحاق مع منتخبنا لكن لم يعلن بشكل رسمي موعد وصوله.