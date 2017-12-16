الدوحة ـ فريد عبدالباقي

وافق نادي الوكرة القطري على انضمامه لاعبه سلطان العنزي إلى صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعدادا لخوض غمار بطولة كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين والتي ستنطلق منافساتها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

وكانت إدارة نادي الوكرة قد تلقت فاكسا رسميا من اتحاد الكرة تفيد برغبة «الأزرق» الاستعانة بوسط الملعب العنزي من أجل المشاركة مع المنتخب في كأس الخليج.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الدولي إلى معسكر «الأزرق» اليوم على أن ينخرط في التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الافتتاحية أمام «الأخضر» السعودي مساء الجمعة المقبل على ستاد جابر الدولي.

وعلى صعيد آخر، كشفت تقارير صحافية قطرية عن تلقي المهاجم البرازيلي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت باتريك فابيانو عرضا مغريا من جانب إدارة النادي العربي القطري للحصول على خدمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأمل النادي القطري في إتمام التعاقد مع مهاجم الكويت فابيانو (30 عاما)، لاسيما أنه أحد المهاجمين المتميزين في دوري VIVA هذا الموسم، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه والمسابقة برصيد 7 أهداف بفارق هدفين عن فيصل عجب (التضامن)، والدولي السوري فراس الخطيب (السالمية).