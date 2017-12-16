أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حرص الكويت على بذل كل الجهود لإنجاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 23» تنظيميا وفنيا وجماهيريا بالشكل الذي يليق بالكويت.

وشدد سموه في اتصال هاتفي تلقاه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للبطولة انس الصالح اطمأن خلاله على الاستعدادات للبطولة على ضرورة تذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تواجه اللجنة المنظمة العليا واللجان المنبثقة عنها.

ودعا الى بذل كل الجهود للانتهاء من جميع الأمور التنظيمية قبل انطلاق منافسات البطولة من أجل تحقيق النجاح المأمول تنظيميا وفنيا وجماهيريا بشكل لائق بالكويت، مؤكدا ثقته الكاملة في اللجنة المنظمة العليا وجميع اللجان العاملة للبطولة.

كما اطمأن سموه على كل الاستعدادات لاستضافة البطولة الخليجية من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة خالد الروضان ومن رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف.