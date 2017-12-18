ناصر العنزي

«حيوا الأزرق حيوه» بعد غياب دام سنتين عن المشاركة الخارجية وبعد رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، يخوض الأزرق اليوم أول مباراة دولية ودية أمام البحرين في المنامة التي وصل اليها أمس ضمن استعداده لاستضافة «خليجي 23» في الكويت يوم الجمعة المقبل، وتترقب الجماهير اليوم ظهور منتخبها الوطني بلهفة بعد غياب طويل في طريقه نحو المنافسة على اللقب الخليجي.

الأزرق خاض تدريبات يومية على فترتين في سبيل الوصول إلى التجانس المنشود منذ أن أعلن المدرب الصربي بوريس بونياك قائمة مكونة من 28 لاعبا سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا وهو العدد المطلوب للمشاركة في البطولة، وسيلعب اليوم بالعناصر التي يراها تستحق التمثيل الأساسي، حيث لا وقت للتجربة لضيق الوقت وله في ذلك جاهزية فنية وبدنية من اللاعبين الذين شاركوا أنديتهم محليا.

نتمنى من المدرب الابتعاد عن المجاملة في اختيار الأساسيين حرصا على مصلحة الفريق وهناك أسماء تفرض وجودها على المدرب بعد أن ظهرت بمستوى مميز، وينتظر الأزرق انضمام الثنائي المحترف في السعودية فهد الأنصاري وفهد الهاجري بعد التحاق سلطان العنزي بالتدريبات مساء اول من امس، وسيتم استبعاد 5 لاعبين بعد المباراة وهم بلا شك يستحقون اللعب ولكن لوائح البطولة تنص على ذلك.

كلنا نقف مع الأزرق في مهمته الرسمية بعد ان ابتعد سنتين عن المشاركة الخليجية، وجمهورنا لن يحتاج إلى دعوة لمؤازرته في «خليجي 23» التي ستنطلق بعد أيام وعليه ان يملأ جنبات ستاد جابر الدولي دعما للاعبين، وثقتنا كبيرة في لاعبينا وجمهورنا.

وسيقود المباراة الحكم السعودي فهد المرداسي.

المباراة غير منقولة تلفزيونياً

عبدالعزيز جاسم

أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم عبر موقعه الرسمي ان مباراة اليوم الودية بين «الأزرق» والمنتخب البحريني في ستاد البحرين الوطني لن تبث ولن يتم تسجيلها بالفيديو وستكون مغلقة تلفزيونيا، فيما ستكون مفتوحة للجماهير والإعلاميين والمصورين الفوتوغرافيين.