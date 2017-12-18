«ديوان الكويت» والمنيع احتفيا بوزير الشباب وفليطح

عبدالمحسن الأيوبي

كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عن انعقاد مؤتمر رياضي محلي خلال الفترات المقبلة هدفه توحيد الاراء من خلال استقطاب جميع التوجهات والعمل على تلافي اي مغالطات وملاحظات عن الفترة الماضية لإعادة الرياضة الكويتية الى مسارها الصحيح والعمل على نهضة رياضية شاملة في المستقبل القريب، وذلك بعد مرور الرياضة بحالة من عدم الاتزان والتراجع الذي جاء على اثر الايقاف الرياضي الخارجي.

واوضح الروضان، خلال حفل تكريمه ود.حمود فليطح من قبل خالد المنيع امين السر العام السابق باللجنة المؤقتة لادارة شؤون اللجنة الاولمبية ورواد «ديوان الكويت» في منطقة العديلية، ان مهمة تنظيم المؤتمر سيتم اسنادها الى عضو مجلس ادارة نادي الكويت معن الرشيد وفريق معاون لما يمتلكه من خبرات في هذا الامر بالاضافة الى فريق معاون بعيدا عن اي توجهات.

الروضان سعيد بالحضور

واعرب الروضان عن سعادته بالتواجد في هذا الحفل الذي ضـــم شخصيات رياضية من كل التوجــهات، ما يؤكــــد ان الهـــدف الاسمى للجمـــيع هـــو صـــالح الكــويـــت مع اختـــلاف الطرق التي قد يتبعها البعض.

واضاف ان الكويت تعيش حالة من الفرح المتواصل في الفترة الحالية لاسيما بعد ان تم رفع الايقاف الخارجي عن الكرة المحلية، وما تبعه من اقرار اقامة كأس الخليج الثالثة والعشرين على ارض الكويت برغبة حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، والتفاعل المميز من جمـيع الاشـــقاء بدول مجلس التعاون الخليجي التي ابدت جميعها الموافقة للمشاركة وهو امر مميز ايضا يعكس ثقة الجميع في الكويت التي تبقى ارض المحبة والصداقة والسلام.

9 أيام للتنظيم

واشار الروضان الى ان تنظيم مثل هذا الحدث في 9 ايام فقط يبقى امرا شاقا، الا ان ابناء الكويت اعتادوا على مواجهة الصعاب وتقديم كل الجهود فداء للكويت، معربا عن ثقته التامة في خروج البطولة بالشكل المطلوب.

ولفت الروضان الى ان احد اهم مكتسبات الفترة الحالية يبقى ايضا اقرار القانون الرياضي الجديد الذي قام بتلبية كافة متطلبات الرياضيين سواء الاحتراف او التفرغات وحل معظم المشاكل التي واجهت الجميع في السنوات السابقة، ويبقى التحدي الجديد هو تنفيذ هذا القانون على ارض الواقع وهو ما سيقوم به د.حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالانابة وفريقه المعاون.

فليطح: التسامي على الخلافات شعار المرحلة

بدوره، اكد د.حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالانابة ان الصراع السابق لم يخسر فيه الا الكويت، وهو ما يدعو الى ضرورة التسامي على جميع الخلافات الداخلية والتركيز على خدمة الكويت بكل تجرد ونسيان الماضي بكل ما حمله من سلبيات، مؤكدا ان «الحديث عن الماضي جهالة».

واوضح فليطح ان ما مرت به الكويت في السنتين الماضيتين لا يعد الا تطاحنا داخليا وما ان وصلنا الى صيغة توافقية تم تفهم الامر من قبل المنظمات الخارجية ورفع الايقاف.

وتوجه فليطح بالشكر الى جميع من اسهم بفعالية لرفع الايقاف سواء اعضاء مجلس الامة من خلال اقرار القانون الرياضي الجديد الذي تم على اثره رفع الايقاف، مؤكدا على ان الدور الاهم جاء من قبل ادارات الاندية اعضاء الجمعية العمومية الذي كان لهم الدور الاهم في اعادة صياغة الامور بالشكل المطلوب.

التركيز على المستقبل

ودعا فليطح الجميع الى التركيز فيما هو قادم لمستقبل الرياضة والكرة الكويتية، من خلال التفاعل الايجابي مع البطولة الخليجية ولقاءاتها والفعاليات المختلفة، مؤكدا على ان الكويت توحدت الآن تحت راية الازرق لدعمه أثناء منافسات«خليجي 23»، وتقدم مدير الهيئة بالشكر لديوان الكويت على تلك المبادرة التي تؤكد على تلاحم أبناء الكويت نحو هدف واحد هو مصلحة الكويت.

د الجراح: رفع الإيقاف انطلاقة جديدة للرياضة الكويتية

من جانبه، شدد الشيخ فواز مشعل الجراح نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة على ان الجميع عانى من سلبيات الايقاف الرياضي الخارجي على الكويت في الفترة السابقة خاصة على مستوى كرة القدم التي عادت الى الحياة مجددا بعد رفع الايقاف الظالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومن ثم اقرار تنظيم كأس الخليج الـ 23 في الكويت بناء على رغبة سامية من صاحب السمو.

واشار الجراح الى ان الرياضة الكويتية اصبحت على الطريق الصحيح في الفترة الحالية وذلك عقب اقرار القانون الرياضي الذي من شأنه احداث التغيرات الايجابية على مستوى تطوير الاندية والمنتخبات والارتقاء بمستويات اللاعبين بشكل فعلي في ظل نظام الاحتراف الذي جاء به.

ودعا الجراح الجميع الى التكاتف خلف اسم الكويت فقط بعيدا عن اي انتماءات اخرى ما من شأنه ادخال الجميع في دائرة جديدة من الصراعات التي لا تؤثر الا على الكويت وتواجدها الخارجي.