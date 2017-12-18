مبارك الخالدي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة الإجبارية الممنوحة للاعبين، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام بعد الفوز على فريق اليرموك وديا 3-2 الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد تدريبات الأخضر اليوم مشاركة اللاعبين طلال نايف ومحمد فريح بعد استبعادهما رسميا من قائمة المنتخب، ويسعى إبراهيم إلى الحفاظ على لياقة لاعبيه البدنية خلال فترة التوقف للنشاط المحلي للكرة الكويتية بسبب استضافة البلاد لبطولة خليجي 23 المقرر انطلاقها 22 الجاري بمشاركة منتخبنا الوطني كما طلب إبراهيم من الجهاز الإداري العمل على توفير عدد من المباريات الودية اذ من المتوقع ان يلتقي الأخضر مع السالمية بعد غد الأربعاء.

من جانب آخر، قرر القائمون على قطاعي الشباب والناشئين والأشبال إيقاف كافة التمارين للفرق اعتبارا من يوم امس وذلك بسبب الاختبارات الدراسية.