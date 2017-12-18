أحمد السلامي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يعقوب العنزي عن مباشرة الفريق تدريباته ابتداء من يوم أمس الأول وذلك في إطار العودة إلى الملاعب وتجهيز الفريق للاستحقاقات التي تنتظره وفي مقدمتها بطولة كأس ولي العهد التي تأجلت إلى بعد بطولة خليجي 23.

وقال: نقوم حاليا بدراسة عدد من السير الذاتية لمحترفين أجانب بهدف التعاقد مع محترف رابع لتدعيم خطوط الفريق ونفاضل ما بين مركزي قلب الدفاع ووسط متأخر وذلك حسب رغبة الجهاز الفني الذي يسعى إلى سد الثغرات وتحسين مستوى أداء اللاعبين بصورة عامة.

وأضاف: نقوم في الفترة الحالية بمفاوضة عدد من اللاعبين المحليين لتدعيم خطوط الفريق ووصلنا إلى اتفاق مبدئي مع عدد منهم وسيتم التنسيق مع أنديتهم بصورة رسمية ونهائية لحسم أمر الصفقات بعد اكتمال الرؤية.

وأشار إلى إتمام الاتفاق مع إدارة نادي النصر على إقامة مباراة تجريبية يوم الخميس القادم على أن يلتقي الفريق مع نظيرة التضامن في 27 من الشهر الجاري بمباراة ودية ثانية وذلك لتمكين الجهاز الفني من تجهيز اللاعبين وابقائهم مستعدين للاستحقاقات التي تنتظرنا.

الإدارة لا تزال متمسكة بإقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الشتوية في حال تم تأجيل بطولة دوري الدرجة الأولى ليكون أمام الفريق متسع من الوقت للدخول في معسكر يمتد إلى أسبوعين على أقل تقدير، أما في حال كانت المدة أقل من ذلك فسيتم إلغاء المعسكر.