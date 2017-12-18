يخوض اليوم بطل العالم في الدراجات المائية يوسف العبدالرزاق الجولة الرابعة والختامية من بطولة العالم للدراجات المائية في الشارقة وتستمر حتى ٢٠ الجاري.

واعرب العبدالرزاق عن امله في مواصلة تحقيق الإنجازات غير المسبوقة وتسجيلها باسم الكويت ورفع العلم على منصات التتويج وتحقيق اللقب التاسع على مستوى كبار المحترفين (برو) وتعزيز رقمه القياسي في موسوعة غينيس.

وأوضح ان نظام البطولة يتكون من مرحلتين لكل جولة مدتها ٣٠ دقيقة الا ان هذه الجولة والسابقة تتضمن مرحلة إضافية نظرا لالغاء جولة الصين من قبل الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو اي ام).

واثنى العبدالرزاق على اهتمام ومتابعة وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان اضافة الى رعاية القطاع الخاص من خلال كل من شركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي والخليج للكيبلات وكوازاكي الكويت.